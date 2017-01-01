فيتامين مهم في جسم الإنسان لا يعرفه الكثيرون ونقصانه يتسبب في 7 مشاكل صحية .. ماهي ؟



يعلم كثير منا الأهمية البالغة لفيتامين C و D لأجسامنا، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن فيتامين B12 لا يقل أهمية عنهما، وأن نقصانه بالجسم يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية.

يلعب #فيتامين B12 دوراً هاماً في تكوين خلايا الدم الحمراء، هذا فضلاً عن دوره الحيوي في كفاءة أداء الجهاز العصبي. وتشمل المصادر الرئيسية لهذا الفيتامين: الأسماك واللحوم ومنتجات الصويا والحبوب والمنتجات قليلة الدسم والمكسرات والخضراوات الخضراء الداكنة.

وهناك 7 مؤشرات تحذيرية أو أعراض تكشف افتقار الجسم لهذا الفيتامين الحيوي، وهي كالآتي حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- الوهن أو التعب

إذا كنت ممن يشعرون بالوهن أو التعب في كثير من الأحيان، فيجب عليك التحقق من مستوى فيتامين B12 بجسمك، لأن نقصه يسبب هذا الشعور.

2- مشاكل الأعصاب

عندما يفتقر الجسم لفيتامين B12 يترتب عليه استنزاف مادة "المايلين" والتي تعتبر غلاف الأعصاب، ما يؤدي إلى تلف الأعصاب مسبباً تخدراً ووخزاً في اليدين والقدمين، مما يؤثر على الحركة.

3- خفقان القلب

نقص فيتامين B12 يؤثر على تدفق الأكسجين بالجسم، مما يؤدي إلى زيادة في خفقان القلب.

4- ضعف أو فقدان البصر

نقص فيتامين B12 يمكن أن يسبب تلفاً في العصب البصري والأوعية الدموية في جميع أنحاء شبكية العين، ما ينتج عنه ضبابية الرؤية والعمى في بعض الأحيان.

5- فقدان الذاكرة

نقص فيتامين B12 يؤثر على إنتاج هرمون "السيروتونين" في الدماغ، مما يسبب مشاكل عصبية وفقدان في الذاكرة.

6- ضيق التنفس

عندما يفتقر الجسم لفيتامين B12 ، فإن هذا يؤثر على تدفق الأكسجين إلى الأنسجة، ما يسبب ضيقاً في التنفس.

7- الإمساك

نقص فيتامين

B12

في الجسم يجعل امتصاص العناصر الغذائية أمراً صعباً، ما يؤدي إلى الإمساك ومشاكل في الجهاز الهضمي.

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