تفاصيل أول تحرك للخارجية الأمريكية الجديدة إزاء الملف اليمني.. ماذا ردت الرئاسة اليمنية؟
مأرب برس - وكالات
الجمعة 17 فبراير-شباط 2017 الساعة 10 مساءً

رحبت الرئاسة اليمنية بإعلان الادارة الامريكية الجديدة ‏مواصلة التعاون مع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليا، ورفض التدخل ‏الإيراني في الشأن اليمني.

وفي السياق اعلن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيرلسون الخميس، دعم واشنطن للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية.

ودعا تيرلسون إلى توصيل المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء اليمن بدون أي قيود.

وكان تيرلسون عقد في وقت سابق الخميس بمدينة بون الألمانية اجتماعا مشتركا مع نظرائه في اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن لبحث تطورات الأزمة اليمنية وفرص احياء مشاورات السلام المتوقفة منذ اغسطس اب العام الماضي.

وهذه هي المرة الاولى التي يشارك فيها وزير الخارجية الامريكي الجديد في هذه الاجتماعات خلفا للوزير السابق جون كيري الذي تبنى فكرة هذه اللجنة التشاورية المصغرة حول الملف اليمني منذ منتصف العام الماضي.

وتضم اللجنة الى جانب الولايات المتحدة، وزراء خارجية بريطانيا، والسعودية والإمارات، لكنه أضيف الى الوزراء الأربعة منذ اجتماع الرياض في ديسمبر الماضي، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بصفة مراقب.

واستمعت اللجنة الى إحاطة من مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد، حول مستجدات الوضع اليمني، ونتائج مشاوراته مع أطراف النزاع حول خارطة للحل الشامل في البلاد.

وتتضمن الخطة الاممية في الأساس افكارا أميركية لضمان أمن الحلفاء الخليجيين من خلال الزام الحوثيين بتسليم أسلحتهم البالستية الى "طرف محايد" مقابل تعيين نائب رئيس توافقي والمشاركة في حكومة وحدة وطنية.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال