مقتل 5 حوثيين بينهم قيادي وأسر قيادي آخر و7 من مرافقيه بذمار

قتل، اليوم الجمعة، خمسة عناصر من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، برصاص رجال المقاومة الشعبية في مديرية "عتمة" بمحافظة "ذمار" جنوب العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر ميدانية أن رجال المقاومة الشعبية بمديرية عتمة تمكنوا من استهداف طقم عسكري تابع للحوثيين، أثناء محاولتهم استحداث نقاط عسكرية في منطقة "المنداري".

وأسفرت العملية عن سقوط خمسة قتلى من الحوثيين بينهم قيادي بارز، وإعطاب الطقم الذين كانوا على متنه والاستيلاء على طقم آخر.

و أشارت المصادر ذاتها إلى أن رجال المقاومة، تمكنوا من أسر أحد القياديين في مليشيا الحوثي وصالح مع سبعة عناصر حوثيين آخرين أثناء مواجهات جرت بينهم في سوق "الثلوث" بالمنطقة.