"اليمنية" تعلن استئناف رحلاتها من وإلى مطار عدن "جدول الرحلات"
مأرب برس - عدن
الجمعة 17 فبراير-شباط 2017 الساعة 09 مساءً

اعلنت الخطوط الجوية اليمنية استئناف رحلاتها من وإلى مدينة عدن يوم الأحد القادم، مؤكدة بأنه سيستمر التشغيل بحسب الجدول المعمول سابقاً.

ونشرت “اليمنية” جدول رحلاتها المعتاد ليوم الأحد كالتالي:

رحله رقم 649 عمان عدن

رحله رقم 532 عدن الرياض

رحله رقم 601 القاهره عدن

رحله رقم 600 عدن القاهره

يذكر أن حركة الملاحة الدولية كانت قد توقفت في مطار عدن قبل ثلاثة ايام بعد الاحداث والاضطرابات التى شهدها المطار بين قوات الحماية الرئاسية وقائد أمن مطار عدن الذي رفض تسليم قيادة أمن المطار حسب اوامر رئيس الجمهورية .

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