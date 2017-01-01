تسجيلات صوتية رصدتها سفن حربية مصرية تفضح الانقلابيين في اليمن
مأرب برس-متابعات.
الخميس 16 فبراير-شباط 2017 الساعة 02 مساءً


رغم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيون، إلا أن ميليشيات الحوثي تواصل منع سفن الإغاثة من إيصال المساعدات للمحتاجين.

معلوماتٌ سابقة أكدتها تسجيلات صوتية، ورصدتها سفن حربية مصرية، تؤكد احتجاز الحوثيين لعشرات سفن المساعدات واحتجاز طواقمها.

فتردي الوضع الإنساني يستمر في اليمن مع تأثيره على ملايين اليمنيين، رغم وجود عشرات السفن الإغاثية المحملة بمواد طبية وغذائية على الساحل اليمني.

هناك 34 سفينة إغاثية رفض الحوثيون دخولها ميناء الحديدة، حسب اللواء الركن أحمد عسيري. وهناك سفن دخلت الميناء لكن سيطر عليها الحوثيون ورفضوا مغادرتها، ومصير أطقمها مجهول. السفن كانت تنقل مساعدات غذائية دولية ضمنها مساعدات أرسلتها السعودية.

المعلومات السابقة كشفت عنها وأكدتها تسجيلات صوتية من سفن حربية مصرية في البحر الأحمر.

وبحسب الأمم المتحدة يعيش نحو 19 مليون يمني في أوضاع إنسانية سيئة، منهم 9 ملايين و600 ألف طفل.

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