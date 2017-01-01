مقاومة البيضاء تقصم ظهر الإنقلابيين وتصد أعنف هجوم وتقتل قيادات كبيرة بينهم أركان حرب سابق #تفاصيل



تمكن أبطال المقاومة الشعبية في جبهة ذي ناعم مسنودين بمقاومة من جبهات ٱل حميقان وطياب من صد اكبر واعنف هجوم شنته ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية باتجاه مواقع المقاومة بذي ناعم منذ أشهر.

وقال قيادي في المقاومة بحسب وكالة (سبأ) " ان اعداد كبيرة من عناصر الميليشيا سقطت بين قتيل وجريح بينهم قائد الحملة العميد زبن الله محمد النهمي (ابو حسن) الذي كان يشغل منصب اركان حرب أحد الألوية المتواجدة في نهم سابقا".

كما لقي القياديين الحوثيين ابو سالم الريامي وابوخالد الريامي مصرعهما أيضا خلال المعارك العنيفة التي دارت بين المقاومة والميليشيا .

وحشدت الميليشيا الانقلابية مجاميع كبيرة واستخدمت مختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة سعيا للسيطرة على عدداً من المواقع التي تسيطر عليها المقاومة وفي مقدمتها موقع كتف البعير الاستراتيجي.

الاشتباكات التي شهدتها مديرية ذي ناعم بدأت مساء الاربعاء وامتدت حتى الساعات الاولى من فجر اليوم الخميس ، سطرت فيها المقاومة صموداً اسطوريا بأسلحتها البسيطة إلى أن تمكن عدداً من ابطال المقاومة في جبهات ال حميقان وطياب من الالتحام بأبطال المقاومة في الجبهة ليتم كسر الهجوم ودحر الانقلابيين.

واكد مصدر طبي وصول جثث اربعة قتلى وسته جرحى من عناصر المليشيات الانقلابية الى مستشفى العمري الكائن بالمنقطع - مديرية ذي ناعم .

من جهة أخرى اكد قيادي بالمقاومة إصابة ثلاثة من أبطال المقاومة بإصابات خفيفة ومتوسطة .

وتعد جبهة ذي ناعم من أكثر الجبهات التي فقدت فيها الميليشيا الانقلابية العديد من قياداتها الميدانية خلال المواجهات مع المقاومة التي تتواصل للعام الثاني.

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