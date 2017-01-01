مقاومة البيضاء تقصم ظهر الإنقلابيين وتصد أعنف هجوم وتقتل قيادات كبيرة بينهم أركان حرب سابق #تفاصيل
مأرب برس-متابعات.
الخميس 16 فبراير-شباط 2017 الساعة 02 مساءً


تمكن أبطال المقاومة الشعبية في جبهة ذي ناعم مسنودين بمقاومة من جبهات ٱل حميقان وطياب من صد اكبر واعنف هجوم شنته ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية باتجاه مواقع المقاومة بذي ناعم منذ أشهر.

 

وقال قيادي في المقاومة بحسب وكالة (سبأ) " ان اعداد كبيرة من عناصر الميليشيا سقطت بين قتيل وجريح بينهم قائد الحملة العميد زبن الله محمد النهمي (ابو حسن) الذي كان يشغل منصب اركان حرب أحد الألوية المتواجدة في نهم سابقا".

 

كما لقي القياديين الحوثيين ابو سالم الريامي وابوخالد الريامي مصرعهما أيضا خلال المعارك العنيفة التي دارت بين المقاومة والميليشيا .

 

وحشدت الميليشيا الانقلابية مجاميع كبيرة واستخدمت مختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة سعيا للسيطرة على عدداً من المواقع التي تسيطر عليها المقاومة وفي مقدمتها موقع كتف البعير الاستراتيجي.

 

الاشتباكات التي شهدتها مديرية ذي ناعم بدأت مساء الاربعاء وامتدت حتى الساعات الاولى من فجر اليوم الخميس ، سطرت فيها المقاومة صموداً اسطوريا بأسلحتها البسيطة إلى أن تمكن عدداً من ابطال المقاومة في جبهات ال حميقان وطياب من الالتحام بأبطال المقاومة في الجبهة ليتم كسر الهجوم ودحر الانقلابيين.

 

واكد مصدر طبي وصول جثث اربعة قتلى وسته جرحى من عناصر المليشيات الانقلابية الى مستشفى العمري الكائن بالمنقطع - مديرية ذي ناعم .

 

من جهة أخرى اكد قيادي بالمقاومة إصابة ثلاثة من أبطال المقاومة بإصابات خفيفة ومتوسطة .

  وتعد جبهة ذي ناعم من أكثر الجبهات التي فقدت فيها الميليشيا الانقلابية العديد من قياداتها الميدانية خلال المواجهات مع المقاومة التي تتواصل للعام الثاني.

ساهم معنا في نشر رابط قناة مأرب برس   على تليجرام      

  elegram.me/marebpress 1    

@marebpress 1     
نرحب بانضمامكم 
تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال