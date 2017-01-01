تفاصيل ومعلومات جديدة عن الطائرة التي تم إسقاطها في مأرب "لمن تعود ومن أسقطها؟"
مأرب برس-خاص.
الخميس 16 فبراير-شباط 2017 الساعة 02 مساءً


بعد تضارب الأنباء عن الجهة المسئولة عن إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار في سماء مأرب الثلاثاء ،كشف رئيس دائرة التوجيه المعنوي في القوات اليمنية المسلحة عن معلومات وتفاصيل جديدة حول الحادثة.

وقال رئيس التوجيه المعنوي للقوات الحكومية اليوم الخميس، إن الطائرة التي أسقطت قبل الليلة الماضية، تعود لجماعة الحوثيين وقوات صالح.

   

وأضاف خصروف في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» إن القوات الحكومية دمرت طائرة مسيرة من دون طيار قادرة على إطلاق الصواريخ، وتحمل أربعة صواريخ في سماء محافظة مارب (شرق العاصمة صنعاء).

 

 وكان الانقلابيون زعموا إسقاطهم للطائرة ،من خلال ما أسموه"الدفاعات الجوية" الأمر الذي آثار سخرية واسعة وتهكم في مواقع التواصل الإجتماعي.

 

اللواء خصروف أكد إسقاط طائرة مسيرة من دون طيار بالقرب من سد مأرب بعد استهدافها ولا يزال بها صاروخان لم ينفجرا بعد٬ فيما انفجر الصاروخان الآخران بسبب ضربة الباتريوت.

   

وعد خصروف الطائرات من دون طيار أسلوًبا جديًدا تستخدمه الميليشيات٬ مشيراً إلى أن التقنية نفذها خبراء إيرانيون ومن «حزب الله» الإرهابي٬ كون الحوثيين لا يملكون القدرة على إنجاز مثل هذه العمليات.

   

وتابع «الطائرة من النوع الكبير الذي يحمل أربعة صواريخ وهي صناعة أميركية ويبدو أنها جاءت كقطع غيار وتم تجميعها في اليمن عبر خبراء إيرانيين ومن (حزب الله) ٬ وقد سقطت ثلاثة أجزاء في المنطقة».

   

وأوضح أن مثل هذه الطائرات توجه من غرفة عمليات على أعلى مستوى من التقنية والقدرات العلمية وتكون مرتبطة بالأقمار الصناعية.

   

وتساءل هل يمتلك الحوثيون قدرة على تسيير طائرات من دون طيار تحمل صواريخ!، واستدرك بقوله: «لا تزال هناك تساؤلات تحتاج إلى إجابات عن الطائرة».



وفيما يلي معلومات حصل عليها مأرب برس عن نوع وبيانات الطائرة التي تم اسقاطها بمأرب :

البيانات .. تكشف انها خضعت مرتين للفحص . 

وتتبع شركة honeywell

هانيويل, شركة متعددة النشاطات تعد من أكبر الشركات الأمريكية. أخذت شكلها الحالي مع اندماجها مع ألياد ستار سنة 1999. سنة 2002 رفضت المفوضية الأوروبية للمنافسة شراءها من طرف جينرال ألكتريك. تعد من مكونات مؤشر داو جونز الصناع .

 

المقر الرئيسي للشركة .. موريستاون نيو جرزي, الولايات المتحدة .

 

شركة امريكية تعمل في مجال الطائرات بدون طيارk محركات طائرات,أنظمة طيران, أجهزة حراسة, كيمياء, قطاع غيار السيارات...

  ارباح الشركة في عام 2006 تجاوزت 31.4 مليار دولار .

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