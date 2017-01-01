محافظ تعز يُبشر الموظفين في القطاع المدني بالمحافظة ويكشف سبب تأخر صرف المرتبات
مأرب برس-سبأ.
الأربعاء 15 فبراير-شباط 2017 الساعة 02 مساءً

محافظ تعز مع رئيس الوزراء
قال محافظ محافظة تعز علي المعمري "ان السلطة المحلية قاربت من استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بصرف مرتبات الموظفين في القطاع المدني بالمحافظة ".

 

وأضاف المعمري في تصريح لوكالة (سبأ) "ان مرتبات موظفي القطاع المدني ستصرف قريباً مرجعا أسباب التأخير الى عدم استكمال بيانات الموظفين في بعض الأجهزة والمؤسسات والمكاتب في المحافظة".

  وكشف المحافظ المعمري عن إتمام توقيع الشيكات الخاصة بعملية الصرف..موضحاً ان موعد صرف المرتبات سيتحدد في موعد لاحق ..معرباً عن شكره الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر وقيادة وزارة المالية والبنك المركزي على الاهتمام والحرص الكبير إزاء موظفي محافظة تعز.

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