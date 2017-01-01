«التحالف العربي» يوضح حقيقة احتجازه سفن نفطية كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة

نفت قيادة قوات «التحالف العربي»، اليوم الاثنين، احتجاز 5 سفن تحمل مشتقات نفطية، كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة اليمني.

وقالت قيادة التحالف في تصريحات صحفية أن تلك الأخبار عارية تماما عن الصحة، وأن القيادة لا تتعرض للسفن والحاويات التي تحمل مساعدات إنسانية، وأن عمليات الاستيقاف والتفتيش تتم وفقا للقانون الدولي، وقرار الحظر الصادر عن «مجلس الأمن الدولي».

وكان مصدر في مؤسسة موانئ البحر الأحمر السعودية قال: «إن قوات التحالف اعترضت 3 سفن، وهي (فولك بيوتي ديزل)، و(فولك الجنت ديزل وبترول)، و(ليدي سارة بترول)، أثناء توجهها إلى ميناء الحديدة».

وأضاف المصدر أن قوات التحالف احتجزت أيضا سفينتي «أم أر ناتوليس ديزل» و«سلاوان ديزل» في طريقهما إلى ميناء رأس عيسى التابع لمديرية الصليف في الحديدة.

جاء ذلك بينما، أعلن «التحالف العربي» مدينة الحديدة الساحلية اليمنية منطقة عسكرية، وحث المدنيين في الميناء المطل على البحر الأحمر الخاضع لسيطرة «الحوثيين» على البقاء في منازلهم بعد أيام من تحذير «الأمم المتحدة» من أن الضربات الجوية قد تؤدي لمحاصرة المدنيين وتعرقل جهود الإغاثة.

تجدر الإشارة إلى أن جميع السفن في هذه المنطقة تخضع، منذ إطلاق «التحالف العربي» عملياته في اليمن في 26 مارس/آذار 2015، للتفتيش الدقيق في جيبوتي من قبل «الأمم المتحدة»، وتمنح بعد ذلك تصريحا من قوات التحالف للتوجه إلى الموانئ اليمنية.