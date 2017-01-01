السعودية: رصدنا ميزانية كبيرة لإعادة إعمار اليمن
مأرب برس - وكالات
الأحد 12 فبراير-شباط 2017 الساعة 10 مساءً

قال وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» إن الحرب في اليمن ستستمر بسبب رفض الانقلابيين الانصياع لقرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية.

وأضاف «الجبير» في مؤتمر صحفي أن دول الخليج رصدت ميزانية كبيرة لإعادة إعمار اليمن.

وتابع: «عقدنا 70 اتفاقا مع الانقلابيين في اليمن ولم يلتزموا به».

وقال إن الحوثي وصالح يطلقون الأقوال دون أفعال على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الشرعية اليمنية طلبت مساعدة التحالف العربي وفق لقواعد الأمم المتحدة.

وتشهد اليمن حربا قسمت البلاد منذ عامين بين «الحوثيين» وحكومة الرئيس «عبد ربه منصور هادي»، المُعترف بها دوليًا، ويدعمها تحالف تقوده السعودية.

وتدخل التحالف في مارس/أذار من عام 2015، بهدف إعادة الرئيس، «هادي»، إلى السلطة، بعد انقلاب «الحوثيين» عليه وسيطرتهم على العاصمة صنعاء.

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