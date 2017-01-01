تمرد عسكري في عدن على قرار أصدره هادي وطائرة اباتشي تقتل جنودا من الحماية الرئاسية #تفاصيل



قتل عدد من قوات الحماية الرئاسية في عدن بغارة شنتها مقاتلة تتبع التحالف العربي اليوم الاحد.

مصدر محلي افاد بان طائرة اباتشي استهدفت نقطة في جولة الرحاب الواقعة شرقي المطار الدولي ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عربة .

يتزامن ذلك مع توتر حاد في مطار عدن الدولي بعد رفض قائد عسكري توجيهات رئاسية بتسليم المطار.

و صدرت توجيهات من الرئيس هادي بتسليم مطار عدن لقوات الحماية الرئاسية غير ان المقدم صالح العميري وهو قائد حراسة المطار تمرد.

قوبل هذا التمرد بتحرك من قوات الحماية الرئاسية لفرض القرار بالقوة ما تسبب في اندلاع اشتباكات بدات من امس السبت.

هذا وما تزال الاجواء متوتره مع انتشار كبير لقوات الحماية الرئاسية في محيط المطار.









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