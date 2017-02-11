شاهد : صور ومواد فيلمية تفضح الإنقلابيين عثر عليها في كاميرا عنصر حوثي قُتل بـ ميدي
مأرب برس-متابعات.
الأحد 12 فبراير-شباط 2017 الساعة 03 مساءً


نشرت قناة "العربية" صور من كاميرا أحد عناصر ميليشيات الحوثي، قتل في ميدي على يد الجيش اليمني.

ومن كاميرات عناصر الميليشيات أنفسهم، حيث قتل الجيش اليمني أحد العناصر الحوثية، ووجدوا في حوزته صوراً توضح كيفية تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات.

وفي الصور التي تم الحصول عليها توجد مواد فيلمية لتضليل الرأي العام، حيث يجري التصوير داخل اليمن، ويزعمون أنّهم في جازان السعودية.

وتوضح صور أخرى كيف يخفون آلياتهم إلا أنّها تعرضت أيضا للقصف.

وفي الفيديو يظهر كيف يقوم الحوثيون بتصوير خطابات التحفيز، حيث يتم التلقين.

رابط الفيديو/ 

https://vid.alarabiya.net/2017/02/11/camera110217/camera110217___camera110217_video.mp4

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