لحج : مقتل عنصر من تنظيم القاعدة واعتقال آخرين في عملية أمنية



تمكنت القوات الأمنية في محافظة لحج من اعتقال ثلاثة عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم القاعدة ومقتل رابع خلال عملية مداهمة نفذتها قوات الأمن والحزام الأمني اليوم لوكر التنظيم بمنطقة المحلة بالمحافظة.

واوضح مدير أمن المحافظة العميد صالح السيد بأن العملية التي نفذتها الاجهزة الامنية أتت بعد عمل استخباراتي دقيق تمكنت من خلاله معرفة الموقع الذي تتحصن فيه العناصر الإرهابية بمنطقة المحلة..مشيراً الى إن العناصر الإرهابية أطلقت النار على الإجهزة الأمنية خلال مداهمتها للموقع .

ولفت السيد الى ان هذه العملية تاتي بعد العملية النوعية التي نفذتها قوات الأمن والحزام الأمني في المحافظة والتي أدت إلى مصرع زعيم تنظيم القاعدة المكنى بـ "أبو علي اللحجي" قبل أسبوع.