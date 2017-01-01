تعز: سواعد تدشن مشروع توزيع المواد الإغاثية للنازحين بالتعزية
مأرب برس - تعز
السبت 11 فبراير-شباط 2017 الساعة 10 مساءً


دشنت مؤسسة سواعد للاستجابة والتنمية مشروع " توزيع حقائب المواد الإغاثية الغير غذائية " للنازحين بمديرية التعزية بمحافظة تعز لعدد (1411) مستفيداً وذلك بهدف مساعدة الأسر النازحة والأشد احتياجا في مجال الإيواء ومواجهة أجواء الشتاء الباردة.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع المنتدى الإنساني بتمويل من الصندوق الإنساني للإستجابة الإنسانية ( OCHA ) وبإشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوحدة التنفيذية للنازحين بتعز.

حيث استهدف المشروع الأسر النازحة والأسر الفقيرة في عدد من قرى مديرية التعزية بمحافظة تعز واشتملت الحقيبة على مواد (فرش ، بطانيات ، أدوات مطبخ ، أواني لحفظ المياه ، موقد غاز ، غاز طبخ منزلي)، وذلك في محاولة للتخفيف من معاناة هذه الأسر وتقديم العون الإغاثي لها.

الجدير بالذكر أن سواعد هي مؤسسة محلية غير حكومية إنسانية تنموية، تعمل على تطوير المشاركة المجتمعية للحصول على الخدمات الأساسية وكذلك تعزيز فرص العمل، كما تهدف المؤسسة إلى إشراك الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

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