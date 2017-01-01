أطباء وموظفو أكبر مستشفى بصنعاء يتوقفون عن العمل
مأرب برس - خاص
السبت 11 فبراير-شباط 2017 الساعة 10 مساءً

الصورة لاحتجاجات سابقة - الارشيف

نظم أطباء وموظفو هيئة مستشفى الثورة الحكومي، وهو الأكبر بالعاصمة اليمنية صنعاء، اليوم السبت؛ وقفة احتجاجية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم للشهر الرابع على التوالي.

وقال مصدر طبي لـ"مأرب برس"، ان موظفو المستشفى نظموا وقفة احتجاجية أمامها لمطالبة سلطات الحوثي التي تسيطر على العاصمة بصرف رواتبهم، مؤكدا انهم سيتوقفون عن العمل بدءا من يوم غدا الأحد.

وأشارت المصادر الى إن عدد من المسلحين الحوثيين وصلوا إلى مكان تجمعهم، وحاولوا تفريق المحتجين واختطاف البعض منهم، لكن ذلك لم يتمكنوا من ذلك لكنهم صادروا تلفونات عدد من المحتجين ومنعوا التصوير.

وأوضح المصدر ان العمل سيتوقف بدا من غدا في كل الاقسام عدا قسم الطوارئ، مشيرا الى ان عدد من الموالين للحوثيين في إدارة المستشفى هددوا المحتجون بالفصل.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال