أطباء وموظفو أكبر مستشفى بصنعاء يتوقفون عن العمل

نظم أطباء وموظفو هيئة مستشفى الثورة الحكومي، وهو الأكبر بالعاصمة اليمنية صنعاء، اليوم السبت؛ وقفة احتجاجية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم للشهر الرابع على التوالي.

وقال مصدر طبي لـ"مأرب برس"، ان موظفو المستشفى نظموا وقفة احتجاجية أمامها لمطالبة سلطات الحوثي التي تسيطر على العاصمة بصرف رواتبهم، مؤكدا انهم سيتوقفون عن العمل بدءا من يوم غدا الأحد.

وأشارت المصادر الى إن عدد من المسلحين الحوثيين وصلوا إلى مكان تجمعهم، وحاولوا تفريق المحتجين واختطاف البعض منهم، لكن ذلك لم يتمكنوا من ذلك لكنهم صادروا تلفونات عدد من المحتجين ومنعوا التصوير.

وأوضح المصدر ان العمل سيتوقف بدا من غدا في كل الاقسام عدا قسم الطوارئ، مشيرا الى ان عدد من الموالين للحوثيين في إدارة المستشفى هددوا المحتجون بالفصل.