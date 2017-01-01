الأمم المتحدة تحسم أمر التمديد لمهمة مبعوثها إلى اليمن وترد على "الصماد"
مأرب برس-متابعات.
السبت 11 فبراير-شباط 2017 الساعة 03 مساءً


رفضت الأمم المتحدة، ، إقالة مبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بعد أن دعا الحوثييون المنظمة إلى عدم تمديد مهمته.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق: "نشدد على حيادة عمل جميع مبعوثينا ويدعم الأمين العام للأمم المتحدة عمل إسماعيل ولد الشيخ أحمد".

وكان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي صالح الصماد، بعث في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبه بعدم تمديد مهمة البمعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بسبب "فشله في مهمته وعدم حياديته".

وقال الصماد: "إدارة اسماعيل ولد الشيخ للمفاوضات اتسمت بميله وتعاطفه مع العدوان على اليمن بقيادة السعودية، والرضوخ المستمر للضغوط السعودية ما أخلّ بمهمته وطبيعتها"، بحسب قوله.

وتأتي الرسالة قبل بضعة أيام من بداية زيارة ولد الشيخ أحمد للرياض، حيث من المتوقع أن يلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث الأزمة اليمنية.


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