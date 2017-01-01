

غالبا ما تلاقي خطابات عبدالملك الحوثي سخرية واسعة في مواقع التواصل الإجتماعي فبعد طلبه الشعب بأن يتبرع بخمسين ريال ،أطل الحوثي امس في خطاب هزيل وبيده "ولاعة"











وأثار خطاب زعيم جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي، وبيده قداحة (ولاعة) أثناء كلمة متلفزة له مساء الجمعة، بمناسبة ما يسمى "يوم الشهيد"، موجة سخرية واسعة في أوساط اليمنيين، على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأخرج عبدالملك الحوثي الولاعة، أمام الكاميرا في الكلمة التي ألقاها معلناً أن جماعته، ستحرق دبابات التحالف العربي بالولاعات، وزعم في خطابه أنهم تمكنوا من صناعة طائرات بدون طيار وصواريخ يصل مداها إلى العاصمة السعودية الرياض.

ولاقى هذا المشهد سلسلة ردود ساخرة في منصات التواصل، حيث وصف الكثيرون زعيم الحوثيين بأنه أصبح "مجنوناً" خاصة في ظل التطورات العسكرية المتسارعة في جبهة الساحل الغربي، والتي توجت بإعلان تحرير مدينة وميناء المخا قبل أيام.

جانبا من التعليقات



الولاعات الإستراتيجية

وفي سياق ذلك سخر رئيس تحرير موقع صعدة اونلاين الاخباري الزميل صالح الحكمي، قائلا: "الحوثي كان يهدد بإحراق المدن السعودية بالصواريخ، واليوم طلع يهدد بالولاعات الإستراتيجية".

تجاهل لفبراير

من جانبه علق الناشط الحقوقي، أحمد هزاع، قائلا: "قلك عبد الملك بعد خطابه والولاعة، رجع يعمل بها "ملاخخ " إستراتيجية".

من جهته قال الصحفي، سياف الغرباني، "تحدث عبد الملك الحوثي، في كل شيء وعن كل شيء، حتى الولاعة، وتجاهل تماماً ثورة11 فبراير".

حال مزري

وبدوره قال الناشط علي هيثم الميسري‏، بعد أن أوصلهم المنصور هادي، إلى هذا الحال المزري، تعالوا نقرأ ما قالوا وإعترافهم بهزيمتهم.

واضاف الميسري في صفحته على فيسبوك، بأن علي سالم البيض قال علينا أن نعترف بخطأنا ولابد من خفض سقف مطالبنا ونجلس مع علي محسن الأحمر، بينما عبدالملك الحوثي بعد هزيمته ونفاذ أسلحته قال "إن جماعته ستحرق دبابات التحالف بالولاعات، فيما قال المخلوع صالح "سنحارب حتى بالجنابي".

عاهات

"الولاعات لهم بالمرصاد" هكذا قال الصحفي وفيق صالح، مشيرا إلى أنها ستكون مقولة خالدة لسيد الكهف.

وقال وفيق ساخرا : متى سنخلص من هذه العاهات؟

اما الناشط، خالد السواري، فعلق قائلا: المرة القادمة سوف يهدد بالشمة (البردقة) المخلوطة بالطلاسم بعد الحج بالبنادق، ثم الخيارات الإستراتيجية. مضيفا: اليوم ولاعة ومن يهن الله فماله من مكرم.

لن يقهر جيش معه ولاعة

محسن محمد، الناشط اليمني، سخر قائلا: "لن يقهر جيش معه ولاعة مستوردة من الصين"، أما الناشط فايز الظاهري، فاكتفى بالقول "آخر خطة إستراتيجية يملكها الحوثي".

الناشط الحقوقي، سليم علاو، قال الحوثي معه خطاب الآن، طلع يعرض الولاعة، قال إنها أكبر سلاح لمواجهة المدرعات والمصفحات، وبأنهم ينظرون إلى دبابات الابرامز في الحدود كالأرانب ويتسابقون لصيدها بالولاعة.

ابو ولاعة

من جهة أخرى قال الناشط أحمد الفداء: الولاعة طلعت تبع "الفانوس" الخاص بمحمد على الحوثي- رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا للجماعة-، مشيرا إلى أن الرجل جالس بدون "فانوس" حتى يخلص السيد الخطاب.

أما الناشط السياسي حمزة المقالح فقال "قبل سنتين كان "أبو جبريل" و اليوم "أبو ولاعة".





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