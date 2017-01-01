عاجل: الحكومة تعلن 11 فبراير عيدا وطنياً وإجازة رسمية لجميع موظفي الدولة

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأحد الموافق 12 فبراير عطلة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وذلك بمناسبة العيد الوطني الــ 6 لثورة الــ 11 من فبراير .

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية بان يوم الأحد إجازة رسمية بدلاً عن يوم السبت الذي هو راحة وذلك استناداً للقانون رقم 2 لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية. بحسب وكالة الانباء الرسمية سبأ.

وعبرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والمؤسسات التابعة لها بهذه المناسبة ،عن احر التهاني، واطيب التبريكات لكافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة العظيمة.