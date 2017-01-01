القوات الحكومية تحكم سيطرتها على مدينة «المخا» الاستراتيجية بالكامل والحوثيون يفرون الى «يختل»

أحكمت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها بالكامل على مدينة «المخا» الواقعة على البحر الأحمر في جنوب غرب اليمن بعد أسابيع من المعارك مع الحوثيين.

وقال المتحدث باسم قيادة المنطقة الرابعة «محمد النقيب»، «انتهينا من معركة المخا والميناء تماما»، مضيفا «تم دحر المتمردين منها وأجبروا على الفرار إلى منطقة يختل شمالا على بعد خمسة كيلومترات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكدت مصادر عسكرية في القوات الحكومية الموالية للرئيس اليمني المعترف به «عبد ربه منصور هادي»، إحكام القوات الحكومية السيطرة الكاملة على مدينة المخا بعد نحو ثلاثة أسابيع من المعارك مع المتمردين».

وبحسب مصادر طبية، قتل في آخر المعارك في شمال المخا، مساء أمس الخميس، ستة من المتحالفين مع مناصري الرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح»، وعنصران في القوات الحكومية.

ومن المتوقع أن تتوجه القوات الحكومية نحو «الحديدة» بعد سيطرتها على «المخا».

وتشن القوات الحكومية منذ السابع من يناير/كانون الثاني، مدعومة بطائرات وسفن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، هجوما في منطقة «ذباب» على بعد نحو 30 كلم من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

والهدف الرئيسي لعملية «الرمح الذهبي» طرد الحوثيين من المناطق المطلة على البحر الأحمر على ساحل يمتد بطول نحو 450 كلم، عبر استعادة مدينة «المخا» قبل التقدم نحو «الحديدة» ومنطقة «ميدي» القريبة من الحدود السعودية.

وفي 23 يناير/كانون الثاني، استعادت القوات الحكومية ميناء «المخا»، واتجهت نحو المدينة لتخوض فيها معارك ضارية مع الحوثيين الذين أبدوا مقاومة شرسة، في مواجهات قتل وأصيب فيها المئات من الجانبين.