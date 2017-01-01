إحصائية: مقتل أكثر من ألف مسلح حوثي خلال الشهرين الماضيين

قالت إحصائية نقلا عن بيانات أوردتها وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين وقوات صالح، إن الف و35 مقاتل منهم؛ قتلوا خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين؛ بمعارك ضد القوات الحكومية والمقاومة الشعبية.

وأوضحت الإحصائية بأن معظم القتلى من صفوف الجماعة ينحدرون من محافظات صنعاء وذمار وحجة والمحويت، ميرة الى أن عدد القتلى المنحدرين من محافظة صعدة؛ معقل الجماعة (أقصى شمال اليمن)، قليل جدا، بالمقارنة مع محافظات الشمال الموضحة سابقا.

وبحسب الاحصائية فإن أعمار القتلى الحوثيين تتراوح بين 16 و20 عاما، موضحة بأنه خلال ديسمبر الماضي قتل 456 مسلحا حوثيا، فيما قتل في يناير 579.

يذكر ان الحوثيين لا يعلنون عن عدد أرقام قتلاهم الحقيقي؛ ويكتفون بالاعلان عمن يتم تشييعهم فقط؛ اذ أن عشرات الجثث لحوثيين ومن القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح تبقى في الوديان والشعاب.