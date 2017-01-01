الصين تدعم 3 مرجعيات للحل في اليمن وروسيا مع خيار واحد



جددت روسيا موقفها الداعم للشرعية في اليمن وقالت انها تدعم تسوية سياسية تنهي الحرب في البلاد،فيما رأت الصين أن الحل في اليمن يرتكز على 3 مرجعيات.



جاء ذلك لدى استقبال وكيل وزارة الخارجية اليمنية سفيري روسيا والصين كلا على حده.





واستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور علي بجاش اليوم سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى بلادنا فلاديمير ديدوشكين.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في مختلف المجالات ،كما تم التطرق إلى مستجدات الأوضاع في بلادنا.

وأطلع وكيل وزارة الخارجية السفير الروسي على التطورات في المسار السياسي والإعداد لعمل لجان التهدئة والترتيب للاجتماع المزمع عقده في العاصمة الأردنية عمّان والذي امتنع الطرف الانقلابي عن تسمية ممثليه فيه حتى اللحظة ،وكذا الإجراءات والجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية لصرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في المناطق المحررة ..متطلعاً الى أن تبذل جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة مساعيها ضمن مجموعة الدول الــ 18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن وفي مختلف المحافل الدولية لتطبيق القرارات الأممية الخاصة باليمن وفي مقدمتها القرار 2216 .

وأكد وكيل وزارة الخارجية أن الحكومة الشرعية كانت مجبرة على الخيار العسكري بعد احتلال مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مؤسسات الدولة ومصادرة سلاح الجيش والأمن واستخدامه لقتل أبناء الشعب اليمني ومحاصرة المدن..مشيراً الى ان تدخل الجيش الوطني بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كان ضرورياً لإنقاذ المواطنين الذين يعيشون تحت وطأة الانقلاب وتهديداته.

بدوره أشاد السفير الروسي بمستوى العلاقات اليمنية الروسية وبالتنسيق الدائم مع الحكومة الشرعية..مؤكداً اهتمام حكومة بلاده بإنجاح التسوية السياسية في بلادنا.

حضر اللقاء مسؤول أوروبا والأمريكيتين بوزارة الخارجية وائل الهمداني .





كما بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش اليوم مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا تيان شي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وافاق التعاون في مختلف المجالات،بالإضافة الى تطورات الأوضاع واخر المستجدات على الساحة اليمنية.

واشاد وكيل الوزارة بموقف الصين الداعم للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،وجهودها في تقدم الدعم في مختلف المجالات..مشيراً الى ان هناك اثار ملموسة على تطبيق جميع الاتفاقات الخاصة بدعم اليمن في مجال الصحة والإغاثة والتعليم.

وقال "ان الحكومة اليمنية تدعم مساعي السلام وجهود المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ وترحب باي مبادرة مرتكزة على المرجعيات الاساسية الثلاث المتمثلة في المباردة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216".

من جانبه أكد السفير الصيني موقف بلاده الداعم للشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وتأكيدها على ضرورة إرتكاز الحل على المرجعيات الثلاث..مجدداً تأكيده دعم بلاه لليمن وتوفير مزيداً من الدعم السياسي والإنساني والاغاثي.

حضر الاجتماع مسؤول ملف آسيا ريدان حسين خلب.



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