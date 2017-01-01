

نقلت CNN عن مسئولين كبيرين في وزارة الدفاع اليمنية، مواليان للرئيس اليمني المعترف به دولياً، عبدربه منصور ، أن الحكومة اليمنية أرسلت رسالة "حازمة" للإدارة الأمريكية تدين فيها العملية العسكرية التي نفذتها واشنطن في اليمن ضد تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتستنكر عدم التنسيق عبر مطالبة واشنطن بعدم تنفيذ أي عمليات على الأرض دون موافقة الحكومة اليمنية ومشاركة تفاصيل العملية.

وشدد مسؤول على أن "الضوء الأخضر" الذي كانت تحظى به أمريكا لتنفيذ عليمات على الأرض في اليمن أصبح الآن أحمر اللون نتيجة الغارة الأخيرة التي أدت إلى مقتل جندي من البحرية الأمريكية وسقوط ضحايا من النساء والأطفال. إذ قال المسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع اليمنية، بشرط عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية القضية، إن "الحكومة اليمنية لم توافق على تفاصيل العملية الأمريكية ولم يعلم كبار القادة العسكريين شيئاً عن المهمة.. وفق المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدينا، كان تنفيذ الغارة الخيار الخاطئ وكُتب له الفشل، الجانب الوحيد الذي استفاد هو تنظيم القاعدة."

وهي المرة الأولى التي تكون فيها لهجة الحكومة اليمنية شديدة مع الجانب الأمركي بخلاف الحكومات المتعاقبة منذ ايام حكم المخلوع صالح ،الذي ابرم مع الأمريكان مجموعة اتفاقيات سمحت لهم بالتدخل المباشر في اليمن.



وأضاف المسؤول لـ CNN : "لا نريد أن نفقد حليفاً رئيسياً مثل الولايات المتحدة، ولكن أفعالهم وقتل المدنيين الأبرياء تضعنا في موقف صعب أمام شعبنا. نحن على استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن عمليات مكافحة الإرهاب، ولكن التعاون الكامل يحتاج للتنسيق من جانب الولايات المتحدة، والذي لم يحدث في الغارة الأخيرة في اليمن."



وطالبت الحكومة اليمنية الإدارة الأميركية بالتنسيق المسبّق معها، قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية لمكافحة الإرهاب داخل اليمن، في وقت أبدت تحفظاتها على الطريقة التي نفذت بها واشنطن العملية الأخيرة بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

ونقلت قناة «الجزيرة» عن مسؤول حكومي يمني قوله، إن الحكومة أبلغت مسؤولين أميركيين بتحفظاتها على الطريقة التي نفذت بها قوات خاصة أميركية الأسبوع الماضي هجوما على مسلحين من القاعدة، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الحكومة اليمنية سحبت الإذن الممنوح للولايات المتحدة لتنفيذ عمليات برية لمكافحة الإرهاب على الأراضي اليمنية عقب هجوم البيضاء.

وشهدت بلدة يكلا -التي تقع بين سلسة جبلية وعرة في أطراف مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء- الأسبوع الماضي إنزالا جويا أميركيا أجازه الرئيس دونالد ترامب واستهدف عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

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