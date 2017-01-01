ميناء المخا بالكامل في قبضة الشرعية بعد معارك ضارية كبدت الانقلابيين خسائر فادحة #تفاصيل
مأرب برس-خاص.
الأربعاء 08 فبراير-شباط 2017 الساعة 02 مساءً


حققت قوات الشرعية اليمنية في المخا انتصارات ساحقة اليوم الاربعاء استكمالا لمعارك تحرير الساحل الغربي .


وطهرت قوات الجيش بالكامل ميناء المخا بعد دحر اخر جيوب الإنقلابيين بحسب قيادات ميدانية تحدثت لمأرب برس.

وساندت مقاتلات التحالف القوات اليمنية الشرعية في عمليات تحرير ميناء المخا ،كما تم تحرير معسكر القطاع الساحلي.



وذكرت مصادر اعلامية، الأربعاء، أن 27 حوثيا قتلوا وجرح العشرات إثر تطهير قوات الشرعية مدينة المخا من بقايا جيوب المتمردين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت المصادر أن قوات الشرعية دخلت ميناء المخا بعد تطهير جيوب الحوثيين، التي كانت متمركزة في الجزء الجنوبي منه.

 

ويمثل طرد الانقلابيين من مدينة المخا وعودتها إلى حضن الشرعية بعد عملية عسكرية واسعة بدعم من التحالف العربي، تحولا استراتيجيا كبيرا في العمليات باليمن.

 

وتكمن أهمية السيطرة على المدينة والميناء في تأمين ممر باب المندب الملاحي الاستراتيجي.

 

وتربط المدينة محافظة تعز بمحافظة الحديدة الساحلية، ويسهل السيطرة عليها استرجاع ما تبقى من بلدات على طريق الحديدة تعز.

 

كما تعطي استعادة المخا قوات الشرعية القدرة على إطلاق أي عملية عسكرية من محورين، الأول باتجاه مديريات الساحل الغربي في الحديدة.

 

أما المحور الثاني فسيكون باتجاه معسكر خالد الواقع شرقي المخا، الذي يعد أكبر معسكر للانقلابيين في تعز، كما يقطع أهم شريان إمداد بالسلاح المهرب من البحر الأحمر.

 

وبذلك تكون القوات الشرعية بعد استعادتها للمخا قادرة على ربط جبهاتها في معاركها ضد الميليشيات الانقلابية.


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