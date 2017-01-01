تدشين المؤتمر التأسيسي الأول لإتحاد الطلاب اليمنيين

تحت شعار "الإتحاد قوة" دشن إتحاد طلاب اليمن بمدينة اورانج أ أباد الهند مؤتمرهم العام الأول .

حيث اقيم المؤتمر وحفل الاشهار بقاعة المؤتمرات بكلية مولانا آزاد وبرعاية كريمة من فاطمة زكريا رئيس مجلس ادارة الكلية.

وفي الحفل تم عرض ريبورتاج مختصر عن العملية الانتخابية والعديد من الكلمات المعبرة .

كما تم اشهار إتحاد الطلاب اليمنيين بالمدينة وإنتخاب هيئة إدارية للإتحاد مكون من 9 أعضاء ولجنة رقابة وتفتيش تتكون من ثلاثة أعضاء وقد تم توزيع المهام على الهيئة الادارية المنتخبة ولجنة الرقابة والتفتيش على النحو التالي: الهيئة الادارية وهم :- 1- أحمد صالح الامين رئيسا للاتحاد . 2- منصور المسوري أمينا عاما. 3- عمار الجلال مسؤولا ماليا. 4- أبوبكر السقاف مسؤول اللجنة الاعلامية والعلاقات. 5- سليم المجيدي مسؤول اللجنة الثقافية والفنية . 6- محمد حاجب. مسؤول اللجنة الاكاديمية. 7- يحيي العماد مسؤول اللجنة الرياضية. 8- زمزم الاهدل مسؤولة لجنة الطالبات. 9- نزار السمحي مسؤول لجنة الخدمات . وهيئة الرقابة والتفتيش وهم :- 1- عصام أبو غزال رئيس لجنة الرقابة والتفتيش 2- عبدالله التابعي عضو لجنة الرقابة 3- عبدالرحمن صبيح عضو لجنة الرقابة حضر الفعالية جمع كبير من الضيوف ومن الجانب الرسمي في الجامعة والجالية اليمنية. (أبوبكر السقاف - المسؤول الاعلامي للاتحاد - الهند)

وحضر الحفل العديد من ضيوف الشرف يتقدمهم عميد الكلية الدكتور مقدوم فاروقي ونائب مدير مستشفى سيجما ورئيس الجالية اليمنية في مدينة اورانج أباد الأخ ناصر محمد النهدي وجمع غفير من الطلاب والطالبات اليمنيين وعوائلهم .