تجددت المعارك بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي والمخلوع صالح، في محيط مدينة المخا الاستراتيجية على البحر الاحمر غربي البلاد، بعد هدؤ حذّر ساد هذه الجبهة خلال الثلاث ايّام الماضية.

وقالت مصادر محلية ان القوات الحكومية واصلت ضغوطا عسكرية على مواقع الحوثيين وحلفائهم داخل المدينة من خلال التقدم غربا باتجاه حي الحالي، في خطوة تهدف الى قطع اخر خطوط امداد الجماعة الواصلة من مدينة الحديدة الساحلية على البحر الاحمر غربي البلاد.

وتلقت القوات الحكومية دعما جويا مكثفا من مقاتلات التحالف التي شنت خلال الساعات الاخيرة سلسلة ضربات جوية تجاوزت 40 غارة على مواقع متفرقة في المدينة، فضلا عن قصف متواصل لمروحيات الأباتشي، والمدفعية الثقيلة.

وكانت القوات الحكومية التي تقود منذ اربعة اسابيع حملة عسكرية واسعة لاستعادة مدن الساحل الغربي من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، تمكنت خلال الايام الاخيرة من فرض سيطرتها على المداخل الرئيسة والفرعية المؤدية الى وسط مدينة المخا التي لايزال الحوثيون وحلفاؤهم، يسيطرون عليها بالكامل.

ويواجه حلفاء الحكومة صعوبات في التقدم باتجاه وسط المدينة حيث يتحصن الحوثيون وحلفاؤهم استعدادا لمعركة حاسمة، فيما لايزال المينا الاستراتيجي على طرق الملاحة الدولية بين مضيق باب المندب وقناة السويس تحت السيطرة النارية للطرفين.