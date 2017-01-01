أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، بعد منتصف ليلة السبت- الأحد، القيادي الحوثي المنشق والمقيم في الأردن علي البخيتي لمدة ساعة، بعد مداهمة منزله ومصادرة أجهزة الحاسوب الخاصة به، وهواتفه المحمولة، لتفرج عنه بعد ذلك.

وقال البخيتي "داهمت قوة أمنية منزلي بعد منتصف الليل، وقادتني إلى مركز للأمن وصادرت أجهزة حاسوب والهواتف، وبعد ساعة أخلي سبيلي على أن أراجعهم صباح الأحد".

وتابع في تصريحات صحفية أن "القضية انتهت بعد مراجعتي للأمن صباح الأحد" مشيراً إلى أنهم أبلغوه أن الاعتقال تم بالخطأ نتيجة اشتباه بالاسم.

وأكد أنه "رغم أن الرواية غير مقنعة، لا أستطيع سوى التسليم فيها"، موضحاً أنه طالب الجهات الأمنية باعتذار رسمي عن الحادثة، متعهدا في حال عدم الحصول عليه باللجوء إلى القضاء.

وبحسب البخيتي، فإنه لم تسلّم الأجهزة الأمنية المتعلقات الشخصية التي تمت مصادرتها منه، مستغرباً عدم تسلمها طالما أن الأمر خطأ.

وذكرت مصادر أمنية في وقت سابق، أن الأجهزة الأمنية الأردنية اعتقلت في العاصمة عمان، علي البخيتي، على خلفية نشاطات له على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب مصدر أمني.

ويقيم البخيتي في العاصمة الأردنية عمّان منذ أشهر، بعد أن عمل مع الحوثيين في الجانب السياسي والإعلامي بصنعاء لسنوات.