مقرب من المخلوع صالح مهددا الحوثيين: صنعاء بعيدة صعدة أقرب

اتهم مصدر مقرب من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الحوثيين بالفشل في إدارة جبهة المخا الواقعة في السواحل الغربية للبلاد، مؤكدا ان عدد من قتلوا من قوات صالح والحوثي في شهر أكثر مما قتل في "ميدي"خلال عام.

وقال الصحفي المقرب من صالح نبيل الصوفي "أبطالنا لها سنتين وهم يحاربون في ميدي وفي نجران وفي نهم، يحاربون بشجاعة وباقدام ولكن بخطط وبادارة، بمجرد وصولهم المخا وقبل أن تعرف قيادة الجبهة وصولهم كانت الطائرات قد قتلتهم، لايقل عن ستين رجلا ، قتلوا في ظروف الاهمال والاستخفاف الاداري والقيادي حسب قوله.

وسخر الصوفي من زعيم الحوثيين بقوله " اخرج تسجيلا بثوه عبر الاذاعات، ندد بالمتخاذلين وادان الهاربين، وقال لهم كم جملة وعظ، وصلى الله وبارك "، مشيرا الى ان التقارير التي رفعت لزعيم الحوثيين تكشف ربع ماهو واقع.

وأضاف: "لا ارى اثرا يقول ان وزارة الدفاع والحكومة والمجلس السياسي يبحث عن اي معلومات او تقرير عن حقيقة ماحدث".

وقال الصوفي في منشوره على فيسبوك متوعدا الحوثيين: "صنعاء بعيدة وصعده أقرب"، في اشارة الى ان صالح لن يسمح بسقوط صنعاء، لكنه سيتخلى عن الحوثيين في صعدة ويسلمها لقوات التحالف.