البشير يكشف عن تجهيز قوات سودانية جديدة لإرسالها إلى اليمن
مأرب برس-متابعات.
الأحد 05 فبراير-شباط 2017 الساعة 05 مساءً


أكد الرئيس السوداني «عمر البشير» أن هناك «توافقاً كاملاً في الآراء والمواقف» مع السعودية، مشددا على أن بلاده لن تسمح باستغلال أرضها ضد المملكة، وكشف أن الخرطوم تجهز قوات جديدة لإرسالها إلى اليمن

وأشاد، في مقابلة مع قناة «العربية» السعودية، بتطور العلاقات بين الجانبين على المستوى السياسي والاقتصادي والاستثماري والعسكري، لافتا إلى أن بلاده تجهز حالياً قوات لإرسالها إلى اليمن.

وعن خلفيات قرار مشاركة بلاده في «عاصفة الحزم» لدعم الشرعية في اليمن، قال إن السودان كان يشعر بأن الوضع في اليمن خطر عليه، و«عندما أتت عاصفة الحزم، تمت المشاركة فيها مباشرة، عبر عدد من الطائرات، وأيضاً قوات سودانية موجودة الآن على الأرض في عدن».

كما أشار إلى أن هناك «قوات تُجهز، لتنقل إلى المملكة وإلى اليمن».

وقال: «إيران لم يكن لها نفوذ في السودان، وما اكتشف هو وجود نشاط إيراني في عملية التشييع من خلال أحد المراكز الثقافية؛ ما دفع الخرطوم إلى التصرف بجديه في الموضوع».

وأضاف أن بلاده «لا تود أن تضيف لها مشاكل جديدة، تتمثل في الصراع السني الشيعي؛ وهو ما جعل السلطات تقوم بإغلاق المركز الثقافي بسبب نشاطه الخطير جداً».

وأكد «أننا لن نسمح بأن تستغل أرضنا ضد المملكة».

وأعرب عن اعتقاده بأن «وجود المركز الإيراني في السودان، خلق شيئاً من الحساسية، وفي النهاية اقتنعنا بأن هذا النشاط يجب أن يوقف».

وحذر من أن «لدى طهران أهدافاً أخرى بعد سيطرتها على أربع عواصم عربية، وهي: دمشق، وبيروت، وبغداد، وصنعاء».

ساهم معنا في نشر رابط قناة مأرب برس على تليجرام   

  elegram.me/marebpress 1   

@marebpress 1    
نرحب بانضمامكم 

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال