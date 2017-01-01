المخا تقصم ظهر الإنقلابيين وصحفي مقرب من المخلوع يقر بالهزيمة ويتعرف محبطًا
مأرب برس-صنعاء.
الأحد 05 فبراير-شباط 2017 الساعة 05 مساءً


اعترف صحفي في مكتب المخلوع صالح بهزائم مليشياتهم الإنقلابية في جبهة المخا الساحلية.


وقال نبيل الصوفي -صحفي مقرب من صالح ومسئول عن وسائل اعلامه-إن ستين من مسلحي الحوثي وصالح قتلوا في غارات للتحالف العربي بمدينة المخا بمحافظة تعز.

 

وأضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك، "في "المخا"، قتل من جيشنا ولجاننا الشعبية في شهر أكثر مماقتل في "ميدي" خلال عام".

  

وأوضح ان مسلحي الحوثي وصالح لهم سنتين وهم يحاربون في ميدي وفي نجران وفي نهم، يحاربون بشجاعة وباقدام ولكن بخطط وبادارة، بمجرد وصولهم المخا وقبل أن تعرف قيادة الجبهة وصولهم كانت الطائرات قد قتلتهم، لايقل عن ستين رجلا ، قتلوا في ظروف الاهمال والاستخفاف الاداري والقيادي حسب قوله.

   وقال " انتظرت انتهاء الأسبوع الاول لأكتب بهذه الصراحة المجملة، وان لم يتغير شيئ، سنعيد الكتابة بالتفصيل، ولو أن هذا لن يؤدي إلا إلى الاحباط".

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