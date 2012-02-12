أبين : حظر للتجوال في "لودر" وأنباء عن اختطاف القاعدة عنصرا من حراسة الرئيس هادي
مأرب برس-متابعات خاصة.
الأحد 05 فبراير-شباط 2017 الساعة 03 مساءً


أعلنت القوات الحكومية في أبين حظر التجوال في مديرية لودر من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً ابتداءا من اليوم الاحد.

ويأتي حظر التجوال بعد أقل من 24 ساعة من إفشال هجوم لعناصر تنظيم القاعدة للسيطرة على مقر أمن المديرية ومواقع مجاورة.

في سياق غير بعيد قالت مصادر اعلامية متطابقة، الأحد، إن عنصرا من حراس الرئيس عبدربه منصور هادي، جرى اختطافه، من قبل مسلحي القاعدة في أطراف مدينة لودر بمحافظة أبين عندما كان في طريقه نحو مدينة عدن.

وأكدت المصادر أن مسلحي القاعدة اعترضوا سيارة العقيد عبدالله الخضر وقاموا بإنزاله من السيارة، ثم اقتادوه إلى جهة غير معروفة.

 

وتشهد مدينة لودر والمناطق المجاورة لها، توترا بين مسلحي القاعدة والسكان المحليين، بعد مواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى.

 

في غضون ذلك، دفعت الحكومة والتحالف العربي بتعزيزات جديدة إلى شقرة على أن تتجه الى لودر كي تتصدى لعناصر القاعدة الذين يسعون للسيطرة على مدن محافظة أبين.

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