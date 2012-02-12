

أعلنت القوات الحكومية في أبين حظر التجوال في مديرية لودر من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً ابتداءا من اليوم الاحد.

ويأتي حظر التجوال بعد أقل من 24 ساعة من إفشال هجوم لعناصر تنظيم القاعدة للسيطرة على مقر أمن المديرية ومواقع مجاورة.



في سياق غير بعيد قالت مصادر اعلامية متطابقة، الأحد، إن عنصرا من حراس الرئيس عبدربه منصور هادي، جرى اختطافه، من قبل مسلحي القاعدة في أطراف مدينة لودر بمحافظة أبين عندما كان في طريقه نحو مدينة عدن.

وأكدت المصادر أن مسلحي القاعدة اعترضوا سيارة العقيد عبدالله الخضر وقاموا بإنزاله من السيارة، ثم اقتادوه إلى جهة غير معروفة.

وتشهد مدينة لودر والمناطق المجاورة لها، توترا بين مسلحي القاعدة والسكان المحليين، بعد مواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى.

في غضون ذلك، دفعت الحكومة والتحالف العربي بتعزيزات جديدة إلى شقرة على أن تتجه الى لودر كي تتصدى لعناصر القاعدة الذين يسعون للسيطرة على مدن محافظة أبين.



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