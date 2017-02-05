

أعلن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك تابعه مأرب برس أن "قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية سيطرت على مواقع إستراتيجية منها التبة الخضراء وأبو القيادة ومنطقة الحوض جنوب شرق ميدي".

وأشار المركز الإعلامي إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 24 من مسلحي الحوثي وقوات صالح، إضافة إلى أسر مسلح. وأوضح أن "قوات الجيش غنمت العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي كانت بحوزة مسلحي الحوثي وقوات صالح" لافتا إلى أن قوات الجيش اقتربت من إحكام السيطرة على مدينة ميدي.

وتزامنت تلك التطورات مع زيارة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء الركن محمد علي المقدشي لمواقع قوات الجيش بجبهة ميدي. وقال المقدشي "إن هذه الانتصارات ستعجل من فرحة الشعب اليمني، وتدحر المشروع المدمر لطموحاته".

واقتصرت المعارك بين الطرفين خلال الأيام الثلاثة الماضية على مناوشات محدودة، بعدما حققت قوات الجيش الوطني مكاسب عسكرية، وأحكمت حصارها على الحوثيين الذين تراجعوا إلى وسط المدينة.

ويشن الجيش عملية عسكرية منذ 7 يناير/كانون الثاني الماضي أطلق عليها اسم "الرمح الذهبي" مستهدفا مواقع الحوثيين وقوات صالح على طول الساحل الغربي الممتد من عدن جنوبا إلى المخا في محافظة تعز غربا، وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي.





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