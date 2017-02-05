تجدد القتال في شبوة واشتباكات عنيفة تخلف قتلى من الطرفين



تواصل قوات المقاومة الشعبية والجيش اليمني تقدمها على أكثر من محور في اشتباكاتها مع مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.





في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، قتل أربعة من أفراد مليشيا الحوثي وصالح، وجنديان من الجيش الوطني والمقاومة في اشتباكات في وادي السادة بالمديرية.

وتشهد مديريتا عسيلان وبيحان في شبوة مواجهات بمختلف أنواع الأسلحة بين المقاومة والجيش اليمني من جهة، ومليشيات الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى.

ويأتي هذا التطور بعد أن كثّفت مقاتلات التحالف العربي أمس غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين، وحلفائهم في مدينة المخا، وإعلان الجيش اليمني سيطرته على مواقع جديدة، ومقتل 24 من مسلحي الحوثي وقوات صالح الموالية لهم، في معارك بمدينة ميدي بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وقال مصدر بالقوات الحكومية إن أكثر من 35 غارة جوية استهدفت عددا من المواقع في مدينة المخا الإستراتيجية القريبة من مضيق باب المندب على ساحل البحر الأحمر غربي البلاد، ورجح المصدر سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين جراء الضربات الجوية.

واقتصرت المعارك بين الطرفين خلال الأيام الثلاثة الماضية على مناوشات محدودة، بعد أن حققت القوات الحكومية مكاسب عسكرية، وأحكمت حصارها على الحوثيين الذين تراجعوا إلى وسط المدينة.



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