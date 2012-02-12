حشدت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، أعداداً كبيرة من عناصرها في مدينة مكيراس بمحافظة البيضاء وسط اليمن، استعداداً للانطلاق صوب مدينة لودر، بمحافظة أبين (جنوب).

يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة من شنّ عناصر تنظيم "القاعدة"، هجوماً واسعاً من الجهتين الشمالية والغربية لـ"لودر"، مستهدفين مقار أمنية بالمدينة، بواسطة أسلحة رشاشة ومتوسطة، وقذائف من نوع "آر بي جي".

وقال سكان محليون في مكيراس، للأناضول، إن مليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تحشد قواتها صوب لودر، للسيطرة عليها مجددا عقب دحرها منها منتصف أغسطس/ آب 2015 على يد القوات الحكومية.

وأرجع السكان أسباب الحشود الحوثية في مكيراس، إلى انسحاب القوات الحكومية من لودر، الأربعاء والخميس الماضيين، وانشغال رجال القبائل بالحرب ضد عناصر تابعة لتنظيم "القاعدة".

وترتبط مكيراس الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ولودر الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، بحدود مباشرة، وتفصلهما عدد من القرى النائية وعقبة جبال "ثره" الشهيرة.

وتعد مكيراس، المدينة الوحيدة في أبين الخاضعة لسيطرة "الحوثي وصالح"، (تم تحويلها إداريا إلى محافظة البيضاء حسب التقسيم الإداري عام 1998).

وناشد سكان لودر والقرى القريبة منها، الحكومة اليمنية، وقوات التحالف العربي، إلى إعادة القوات الحكومية المنسحبة من المدينة مؤخرا، ومد يد العون والمساعدة لرجال القبائل وأفراد الأمن من أبناء المنطقة، في حربهم ضد الجماعات المتطرفة.

وشهدت "لودر" ثالث أكبر مدن أبين، خلال الأيام الثلاثة الماضية، نشاطاً ملحوظاً لعناصر القاعدة، عقب انسحاب وحدات تابعة للحزام الأمني، دون معرفة أسباب انسحابها، لكن تلك القوات تعرضت لهجمات مكثفة من قبل التنظيم خلال الفترة الأخيرة.