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مدفعية الجيش تقتل قيادي حوثي بارز وثلاثة من مرافقيه شرق صنعاء
مأرب برس-صنعاء.
الأربعاء 01 فبراير-شباط 2017 الساعة 02 مساءً
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قتل قيادي حوثي بارز في قصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني شرق العاصمة صنعاء.
وافاد المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء بمقتل القيادي الحوثي محمد علي الشامي وثلاثة من مرافقيه إثر قصف مدفعية الجيش الوطني طقما كانوا على متنه أسفل جبل فراه بمديرية نهم.
وتتواصل المعارك شرق صنعاء ووسط انهيارات كبيرة لمليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية.
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