حزب الإصلاح يعلن موقفه من عملية المارينز الأمريكية في محافظة البيضاء
مأرب برس-صنعاء.
الأربعاء 01 فبراير-شباط 2017 الساعة 02 مساءً


اعلن حزب الإصلاح كبرى الأحزاب السياسية في اليمن المناهضة للإنقلاب موقفًا من العملية الأمريكية الأخيرة في البيضاء .


واعتبر الحزب العملية العسكرية التي نفذتها قوة من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)، على قرية يكلا بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، انتهاكاً للسيادة اليمنية.

 

وقال الحزب في بيان صحفي إن «الأمانة العامة للإصلاح تؤكد بأن السلطة الشرعية في اليمن، مع كافة القوى السياسية تجدد دائما التأكيد على موقفها المبدئي الرافض للإرهاب وأدواته، وما فتئت تكافحه عمليا بكافة الوسائل الفكرية والعملية».

 

وأضاف «أي تدخل خارج إطار الشرعية يعد انتهاكا للسيادة اليمنية وخرقاً للقوانين المحلية والدولية وللقيم الأخلاقية. كما أن مثل هذا العمل يجعل المساحة التي تفصل بين الارهاب وبين مثل هذه الممارسات معدومة».

  وأشار الحزب إلى إن مكافحة الارهاب مهمة الدولة اليمنية، وإن القضاء اليمني هو المختص الوحيد في البت في قضايا الإرهاب.

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