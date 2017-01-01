حزب الإصلاح يعلن موقفه من عملية المارينز الأمريكية في محافظة البيضاء



اعلن حزب الإصلاح كبرى الأحزاب السياسية في اليمن المناهضة للإنقلاب موقفًا من العملية الأمريكية الأخيرة في البيضاء .





واعتبر الحزب العملية العسكرية التي نفذتها قوة من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)، على قرية يكلا بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، انتهاكاً للسيادة اليمنية.

وقال الحزب في بيان صحفي إن «الأمانة العامة للإصلاح تؤكد بأن السلطة الشرعية في اليمن، مع كافة القوى السياسية تجدد دائما التأكيد على موقفها المبدئي الرافض للإرهاب وأدواته، وما فتئت تكافحه عمليا بكافة الوسائل الفكرية والعملية».

وأضاف «أي تدخل خارج إطار الشرعية يعد انتهاكا للسيادة اليمنية وخرقاً للقوانين المحلية والدولية وللقيم الأخلاقية. كما أن مثل هذا العمل يجعل المساحة التي تفصل بين الارهاب وبين مثل هذه الممارسات معدومة».