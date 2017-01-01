قتيل وجريح في اشتباكات بين قيادات حوثية بمحافظة إب
مأرب برس-خاص.
الثلاثاء 31 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 04 مساءً


قتل مسلح حوثي وأصيب قيادي اخر في اندلاع اشتباكات داخلية بين قيادات حوثية متصارعة في مديرية القفر شمال شرق محافظة إب صباح اليوم الثلاثاء.

 

مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قياديين ميدانيين لمليشيات الحوثي وهما المدعو أبو قفري والمدعو أبو ناصر .

وأسفرت الاشتباكات بحسب المصادر عن مقتل الحوثي محمد شعيب شقيق القيادي الحوثي أبو قفري واصابة القيادي الحوثي المدعو ابو ناصر بجروح

ولم يعرف بالضبط أسباب الخلافات الطارئة بين القيادات الحوثية ورجح مراقبين ان الفرار من بعض الجبهات والخلافات على تقاسم غنائم المال العام والأسلحة المنهوبة تقف خلف تفجر الصراع المسلح .

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