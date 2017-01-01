قتيل وجريح في اشتباكات بين قيادات حوثية بمحافظة إب



قتل مسلح حوثي وأصيب قيادي اخر في اندلاع اشتباكات داخلية بين قيادات حوثية متصارعة في مديرية القفر شمال شرق محافظة إب صباح اليوم الثلاثاء.

مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قياديين ميدانيين لمليشيات الحوثي وهما المدعو أبو قفري والمدعو أبو ناصر .

وأسفرت الاشتباكات بحسب المصادر عن مقتل الحوثي محمد شعيب شقيق القيادي الحوثي أبو قفري واصابة القيادي الحوثي المدعو ابو ناصر بجروح

ولم يعرف بالضبط أسباب الخلافات الطارئة بين القيادات الحوثية ورجح مراقبين ان الفرار من بعض الجبهات والخلافات على تقاسم غنائم المال العام والأسلحة المنهوبة تقف خلف تفجر الصراع المسلح .



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