صفقة تبادل أسرى بين الشرعية والإنقلابيين في الجوف .. مأرب برس ينشر الأسماء



نجحت مفاوضات تمت بين الشرعية اليمنية من جهة والإنقلابيين من جهة أخرى في إتمام صفقة تبادل اسرى في محافظة الجوف.

وأفرج الجيش الوطني يوم امس عن 58 أسير من الإنقلابيين مقابل الإفراج عن 54 أسير من الجيش والمقاومة كانوا قد اعتقلوا في فترات سابقة

وقال القيادي في الجيش الوطني ابو همدان الحاسر-في تصريح نقله مركز الجوف الإعلامي- ان عملية تبادل الاسرى تمت بعد مفاوضات مع المليشيات طيلة الايام الماضية ..موضحًا ان عملية التبادل جرت في منطقة قانية بمحافظة البيضاء

الجدير بالذكر ان هذه العملية الثانية في محافظة الجوف

مأرب برس ينشر أسماء المفرج عنهم من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية :

1- حسن علي العقبي

2- صهيب حسن صالح

3- الخضر علي ربيع

4- بكر احمد الزايدي

5- حسن احمد المكي

6- فكري عبده العبادي

7- خميس هادي سلامة

8- هادي علي سريعان

9- زياد هادي تيفة ا

10- علي علي سلامة

11- صادق ناجي سلامة

12- سلطان ناصر جمال

13- يوسف ناصر الصربي

14- محمد عبدالجليل الحاشدي

15- علي عبدالمجيد جعدار

16- محمد احمد بطنين

17- صالح احمد محمد همام

18- عبده علي مقل

19- عادل محمد الشعبي

20- ماجد يحيى راكان

21- نجيب عبده عوام

22- متعب احمد صالح القاسمي

23- صالح احمد صالح القاسمي

24- حسين احمد صالح القاسمي

25- محمد عبدالله الريمي

26- محمد حسن عبدالله الحجوري

27- ناصر علي محمد الحجوري

28- علي عبده سعيد الهاملي

29- بدر عبدالله الحبيشي

30- عبده محمد علي السليماني

31- عيسى سالم احمد جراد

32- سامي عبدالله سيف عباس ا

33- فتحي محمد علي سعيد ثابت

34- سلطان علي قاسم

35- عامر حسن علي سراج

36- علي احمد علي جنيد

37- ماجد طيب جبريل رحال

38- محمدعلي طه

39- عبدالكريم خميس صالح العنثري

40- ابراهيم محمد محروس

41- حسن يحيى الشباطي

42-محمدأحمدالعزي

43 - ناصرصالح شعفه

44- يحيى شوعي ابوغزال

45_ناصرصالح الهدياني

46 _ عبده محمدحمود عوض

47-نجيب حسن العوامي

48- عبده عيسى محمد محسن العقاب

49- احمد علي احمد سلطان

50_جمال جميل البعني

51- أكرم صالح العتبي

52- محمدعبده الملاحاني

53- أحمدعبده الملحاني

54- محمدعلي أحمد سلطان

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