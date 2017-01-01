ضبط شحنة كتب إيرانية بمحافظة المهرة تسوق للمذهب "الإثني عشري"
مأرب برس-سبأ.
الإثنين 30 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 08 مساءً


احتجزت الأجهزة الأمنية بمنفذ شحن بمحافظة المهرة شحنة كتب ايرانية كانت في طريقها الى ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

 

ووجه وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور احمد عطية بتحريز الكمية المضبوطة حتى تتخذ بشأنها الإجراءات القانونية كونها تساهم في نشر الفتن والتفرقة الطائفية بين أبناء المجتمع.

 

وتتضمن الشحنة كتب إيرانية تسوق للمذهب الاثنى عشري، ومصاحف الكترونية إيرانية تتناقض مع ثقافة التسامح والسلام والوسطية التي دعا اليها الدين الاسلامي.

  وشددت الوزارة على حظر ومنع دخول الكتب الطائفية الى اليمن من المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الحكومة الشرعية لما لذلك من ضرر على حاضر ومستقبل الأجيال التي تحاول المليشيا تسميم أفكارهم بالثقافة الدخيلة على المجتمع وتخالف الوسطية.
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