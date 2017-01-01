اتهام قائد عسكري رفيع بالعبث بكشوفات دمج عناصر المقاومة واستقطاع مبالغ من مرتباتهم ورفض توجيهات حكومية
مأرب برس-خاص.
الإثنين 30 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 04 مساءً
احتجاجات سابقة

اتهمت مصادر في المقاومة الشعبية بمحافظة الضالع قائد اللواء 30 مدرع" معسكر الحمزة" باستبدال من نزلت أسمائهم في كشوفات الترقيم والدمج من عناصر المقاومة بآخرين لا علاقة لهم بجبهات القتال.

 

وأفادت المصادر لمأرب برس بأن رئيس اللجنة المكلفة بدمج المقاومة الشعبية في الجيش الوطني في جبهة حمك وقائد اللواء30 مدرع العميد عبدالكريم الصيادي استبدل من نزلت أسمائهم وارقامهم العسكرية بأشخاص آخرين .

  

فيما شكى آخرون نزلت أسمائهم عن قيام قائد اللواء 30مدرع باستقطاع مبلغ 10000الاف ريال على كل شخص .

 

وأثارت عملية إسقاط أسماء رجال المقاومة الشعبية بقعطبة وجبهة حمك بمحافظة الضالع والحدودية مع إب احتجاجات واسعة في أوساط المجتمع وكافة فصائل المقاومة الشعبية .

 

وكشف مصدر في محافظة الضالع أن قائد اللواء 30مدرع العميد عبدالكريم الصيادي لم يستجب لتوجيهات رئيس الوزراء ونائبه بإعادة من قام بإسقاطهم من رجال المقاومة إلى كشوفات الدمج .

  وكانت المقاومة الشعبية قد نفذت احتجاجات واسعة رفضا لإسقاط أسمائها من كشوفات الترقيم والدمج للجيش والأمن خلال الأسبوع الماضي .
روابط الفيديو :

https://youtu.be/ZUQ59XImud8

https://youtu.be/br0Am8bB_yY

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