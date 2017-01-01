اليمن تنتقد قرار ترمب حظر دخول مواطني 7 دول وترى أن القرار يدعم موقف المتطرفين
مأرب برس-عدن.
الإثنين 30 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 02 مساءً


أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن استيائها إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقضي وقف منح التأشيرات لمواطني سبع دول من ضمنها اليمن وكذلك منع دخول حاملي التأشيرات من مواطني هذه الدول إلى الولايات المتحدة.

 

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في تصريح نشرته سبأ الرسمية:" ان الجمهورية اليمنية تأتي في مقدمة الدول التي عانت وتعاني من الإرهاب ولا تزال تخوض حرب ضده بجهودها الحثيثة للدفاع عن الأمن القومي ورفاهية شعبها ".

 

وأكد المصدر ان اليمن من أوائل ضحايا الإرهاب ، وهي تتفهم بكل تأكيد أنه يتوجب على الولايات المتحدة الحفاظ على أمنها بالطرق التي يتقبلها الأميركيون .

 

وأضاف :" لكننا نعرب عن استيائنا من قرار حظر السفر إلى الولايات المتحدة للأفراد الذين يحملون جوازات سفر يمنية، ولو حتى لفترة محدودة.

 

وأردف قائلا:" ان مثل هذه القرارات يدعم موقف المتطرفين وتزرع التفرقة، وان الطريقة الوحيدة التي تمكننا في اليمن والولايات المتحدة، ونحن شركاء في مكافحة التطرف في الداخل والخارج، من الفوز هي التفاعل والحوار وليس بناء الحواجز ".

  وأكد المصدر ان الجمهورية اليمنية تتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة ومناقشة السبل التي تمكنهما من التعاون ومواصلة العمل يداً بيد لهزيمة الإرهاب في جميع أنحاء العالم .
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