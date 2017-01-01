هادي يطلب من أمير قطر وديعة نقدية لدعم استقرار العملة والأخير يجدد دعم بلاده لليمن



بحث الرئيس هادي مع أمير قطر امكانية وضع وديعة نقديه لدعم استقرار العملة الوطنية لمصلحة البنك المركزي ومواصلة دعم الجوانب الاخرى والالتزامات التي تقوم بها قطر تجاه اشقاءها اليمنيين .

ووصل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية صباح اليوم الى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية التقى فيها اخيه امير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني.

وفور وصوله والوفد المرافق له الى مطار حمد الدولي كان في استقباله وزير الدولة لشئون الخارجية سلطان المريخي والسفير القطري لدى اليمن محمد الهاجري ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي والقائم بالاعمال سفارة اليمن بقطر الدكتور محمد عبدالله الزبيري.

واستقبل أمير قطر رئيس الجمهورية في الديوان الأميري ،وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونوه الرئيس بمواقف قطر الاخوية الداعمة لليمن في مختلف المواقف والظروف انطلاقا من الروابط الاخوية ووحدة الهدف والمصير المشترك .. مشيدا بدور قطر في اطار دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وتناول اللقاء اسهامات قطر التنموية في اليمن ومنها ما يتصل بقطاع الكهرباء حيث اشاد فخامة الرئيس بما قدمته قطر في هذا الصدد.. متطلعا الى استكمال الدعم للايفاء باحتياجات عدن من الطاقة الكهربائية لمواجهة الصيف القادم.

من جانبه عبر أمير قطر عن سروره باستقبال الرئيس ..مؤكدا على موقف بلاده الداعم لليمن ووحدته وامنه واستقراره في ظل شرعيته الدستورية ممثلة الرئيس عبدربه منصور هادي .

وقال ان قطر ستظل على الدوام الى جانب اليمن ومصلحة شعبه وتعمل كل ما تستطيعه للتخفيف من معاناة المواطن اليمني جراء الحرب الانقلابية واثارها المدمرة .

عقب ذلك عقد فخامة الرئيس و امير قطر جلسة مباحثات مغلقه تناولت جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالعلاقات الاخوية الثنائية بين البلدين اضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

رافق فخامة الرئيس خلال الزيارة كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ووزير الكهرباء عبدالله الاكوع ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي.

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