تراجع مخيف لسعر الريال اليمني أمام الدولار إلى مستويات غير مسبوقة.. تعرف سعر الصرف
مأرب برس - الجزيرة
الأحد 29 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 10 مساءً

هوى الريال اليمني في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة أمام الدولار الأميركي، وقال متعاملون في صنعاء وعدن إن سعر الدولار الواحد ارتفع إلى أكثر من 360 ريالا يمنيا. ووفق هذه المستويات تكون العملة المحلية قد تراجعت بخمسين ريالا في نحو شهر واحد.

وقال مراقبون إن أحدث انخفاض للريال جاء مع وصول دفعة من النقود الجديدة التي تمت طباعتها في روسيا إلى العاصمة المؤقتة عدن. لكن صحيفة "العربي الجديد" نقلت عن مسؤولين في البنك المركزي قولهم إن الحكومة لم تضخ هذه النقود الجديدة في السوق بعد.

وكان البنك المركزي اليمني قد رفع منتصف عام 2016 سعر صرف الدولار من 215 ريالا إلى 250 ريالا في محاولة لاستعادة الاستقرار بالسوق، وذلك قبل نقل البنك من صنعاء إلى عدن. لكن العملة المحلية واصلت تراجعها الحاد، ما أدى إلى غلاء أسعار المواد الغذائية والمواصلات.

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