علي محسن الأحمر يعلق على قرار نقل البرلمان الى عدن ويتحدث عن ممارسات الحوثيين ضد قوات الاحتياط بصنعاء
مأرب برس - صنعاء
الأحد 29 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 09 مساءً

اشاد نائب رئيس الجمهورية بقرار رئيس الجمهورية القاضي بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن وإلغاء كل قرارات الانقلابيين التي حاولوا تمريرها من خلال كتلة حزب سياسي واحد.. معتبرا القرار خطوة قوية من رئيس الجمهورية ضمن جهوده المتواصلة نحو استعادة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة ووقف الاستغلال السيء لها من قبل الانقلابيين.

وأشار نائب الرئيس إلى أن ممارسات الميليشيا ضد قيادات قوات الاحتياط وسجنها وإقصائها لعدد من قياداته ومنتسبيه دون وجود من يدافع عنهم دلالة واضحة على أن الميليشيات تعمل كعصابة واحدة وتهدف إلى إذلال وإهانة أبناء القوات المسلحة والأمن حتى ممن تورط في مساندتهم متذرعة بتهم متعددة تلفقها عليهم كالخيانة والتآمر التي لا يوجد في قاموس ميليشيا الحوثي سواها.

ودعا من بقي من أبناء القوات المسلحة والأمن في صف الانقلابيين إلى الالتحاق بصفوف الجيش الوطني والتوحد ضد تلك العصابات التي تخدم المشروع الإيراني، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بكل أبناء الجيش والأمن وأنه مُرحب بهم مع إخوانهم من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. بحسب وكالة الانباء سبأ

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