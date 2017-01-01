الجيش الأمريكي يعلن مقتل احد جنوده وإصابة آخرين في البيضاء اليمنية
مأرب برس-متابعات.
الأحد 29 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 05 مساءً

ارشيفية
أعلن الجيش الأميركي، الأحد، أن جنديا أميركيا قتل وأصيب 3 آخرون بجروح في الهجوم على موقع لتنظيم القاعدة في اليمن، موضحا أن 14 مسلحا من التنظيم المتطرف قتلوا في الهجوم نفسه.

وكانت مصادر يمنية تحدثت عن مقتل 40 مسلحا على الأقل -في الهجوم الذي وقع بمحافظة البيضاء - بينهم قادة، إضافة إلى 8 نساء و8 أطفال.

 

وهاجمت طائرات الأباتشي مدرسة ومسجد ومستوصف يتواجد فيها مسلحو القاعدة، فيما هاجمت مروحيات أخرى منزل عبدالرؤوف الذهب وشقيقه سلطان الذهب.

 

ومن بين القيادات في التنظيم، الذين قتلوا القيادي أبو برزان، الذي يحمل جنسية أجنبية.

  وتعترف الولايات المتحدة باستخدام طائرات من دون طيار لمكافحة الجماعة المتشددة في اليمن، التي تعتبر واحدة من أشد فروع تنظيم القاعدة خطورة، لكنها لا تعلق علنا على الهجمات.

ساهم معنا في نشر رابط قناة مأرب برس على تليجرام   

  elegram.me/marebpress 1   

@marebpress 1    
نرحب بانضمامكم 

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال