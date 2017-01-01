الجيش الأمريكي يعلن مقتل احد جنوده وإصابة آخرين في البيضاء اليمنية



أعلن الجيش الأميركي، الأحد، أن جنديا أميركيا قتل وأصيب 3 آخرون بجروح في الهجوم على موقع لتنظيم القاعدة في اليمن، موضحا أن 14 مسلحا من التنظيم المتطرف قتلوا في الهجوم نفسه.

وكانت مصادر يمنية تحدثت عن مقتل 40 مسلحا على الأقل -في الهجوم الذي وقع بمحافظة البيضاء - بينهم قادة، إضافة إلى 8 نساء و8 أطفال.

وهاجمت طائرات الأباتشي مدرسة ومسجد ومستوصف يتواجد فيها مسلحو القاعدة، فيما هاجمت مروحيات أخرى منزل عبدالرؤوف الذهب وشقيقه سلطان الذهب.

ومن بين القيادات في التنظيم، الذين قتلوا القيادي أبو برزان، الذي يحمل جنسية أجنبية.