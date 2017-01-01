ولد الشيخ : تسليم السلاح قبل أي اتفاق سياسي والحوثيون لم ينفذوا ما اتفق عليه
مأرب برس-متابعات.
الأحد 29 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 05 مساءً


قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، إن كل ما تقدمت به من مقترحات للحل قابل للتفاوض"، مشيراً إلى أن الذي يعين نائب رئيس الجمهورية وفق خارطة المطروحة هو الرئيس هادي.

  

وأضاف في مقابلة تلفزيونية، " نحن متمسكون بالقرارات الدولية والمبادرة الخليجية أساسا للحل.

 

وأشار إلى أن الحوثيونن لم يوافقوا منذ البداية على قضايا تتعلق بالترتيبات الأمنية، لافتاً إلى أنه اي الحوثيين وافقوا على المقترحات لكنهم لم يقدموا آلية.

 

وقال " من مآخذي على الحوثيين عدم تنفيذهم ما اتفق عليه من مقترحات للحل".

وأكد أن تسليم السلاح أساسي قبل أي اتفاق سياسي.
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