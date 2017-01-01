اليمن تنصح رعاياها في أمريكا بعدم السفر إلى أي دولة بعد قرار ترمب المثير
مأرب برس-متابعات.
الأحد 29 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 02 مساءً


طالب السفير اليمني لدى الولايات المتحدة الأمريكية أحمد عوض بن مبارك أبناء الجالية اليمنية المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية بعدم السفر إلى أي دولة خارج أمريكا.

 

وقال السفير بن مبارك في منشور له على صفحته في الفيس بوك"الأخوة أبناء الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، تابعتم قرار إيقاف السفر إلى أمريكا لمواطني سبع دول، من بينها بلادنا للأسف وإيقاف جميع التأشيرات السياحية والعلاجية باستثناء التأشيرات الدبلوماسية".

 

ونصح بن مبارك بعدم السفر خارج أمريكا للمتواجدين فيها حتى يتم استيضاح التفاصيل، راجيا التواصل مع الشؤون القنصلية بالسفارة أو القناصل الفخريين في حال وجود أية حالات عالقة في المطارات الأمريكية".

  وأشار بن مبارك إلى أنه تم تشكيل خلية في السفارة لمتابعة هذا الأمر، وطلب من رعاياها التواصل معها في كل الحالات.

ومنع مطار القاهرة امس يمني و5 عراقيين يحملون تأشيرة دخول الى امريكا من السفر وإعادتهم من المطار.
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