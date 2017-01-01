القوات الحكومية تسيطر على "المريكب" و"المرايغة" غرب تعز وتعزز مواقعها في "المخا"
مأرب برس - وكالات
السبت 28 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 10 مساءً

سيطرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة اليوم على جبل المريكب وجبل المرايغة في عزلة اليمن بمديرية مقبنة غربي تعز .

وأكد تقرير صادر عن المحور العسكري بتعز تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) مقتل ستة وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في المعارك التي دارت اليوم مع قوات الجيش الوطني والمقاومة.

وأوضح التقرير أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة هجوم للمليشيا الانقلابية في الصياحي و " أكمة اعلأ " في الضباب ، تحت غطاء ناري كثيف أجبرت فيه عناصر المليشيا على التراجع والفرار مخلفين خسائر في الأرواح.

على صعيد الاوضاع في جبهة المخا قال التقرير " ان قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف تمكنت من قطع الطريق الواصل من اتجاه الخوخة الى شمال مدينة المخا ".

وتواصل قوات الجيش الوطني تمشيطها للأحياء السكنية من جيوب وعناصر المليشيات التي لازالت في بعض المباني ، وتعمل الفرق الهندسية على نزع وتفكيك حقول الألغام التي زرعتها المليشيا بالمدينة.

وأشار التقرير الى استشهاد اثنين وإصابة ثمانية من أفراد الجيش الوطني في مواجهات اليوم مع المليشيات الانقلابية .

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