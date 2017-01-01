زعيم الحوثيين يشكو هزيمتهم في «نهم» و«المخا» ويتودد مسلحيه للثبات ويؤكد: «حربنا بتوجيهات إلهية ونقاتل النظام السعودي تقربا لله»

قال زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي إن المعارك التي تخوضها مليشياته تأتي في سياق «توجيهات إلهية، وإنه من المهم الأخذ بكل تلك التوجيهات الآلهية والتحرك على ضوئها في الميدان» .

وأكد الحوثي في محاضرة له تحت عنوان «التعبئة العامة» نقلتها وكالة الأنباء «سبأ» الخاضعة لسيطرة مسلحيه، «انه حينما يتحركون لمواجهة ما اسماه العدوان فإنهم يتحركون بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى ووفق توجيهاته».

وحث انصاره على التضحية قائلا: «يمكن أن تضحي وأن تتضرر بأي شكل في الأضرار المادية وأنت في موقف الثبات والحرية»، مشيرا الى ان « النظام السعودي يحرص أن يقدم هدية إلى ترامب، يحرص على أن لا يوبخ من ترامب هذه أكبر مشكلة لدى السعودي أن لا يكسبوا رضا ترامب هذا أن يتوددوا إليه».

وأكد ان «قوات التحالف تركز في معركتها على الساحل وبعض المحاور بشكل كبير كمحور نهم»، وتودد مقاتليه للثبات قائلا: «نحن في موقف الحق معنيون أن نتحرك بجدية عالية بصبر وفاعليه في الميدان وأن نحذر من التخاذل والوهن والتفريط وما يشكله من خطورة علينا وعلى شعبنا اليمني».