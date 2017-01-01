قامت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اليوم الخميس بتفجير خمسة منازل في منطقة الاسلوم بحزم العدين غرب محافظة إب وتهدد بتفجير منازل أخرى ، كما هجرت سكان القرية من منازلهم ونهبت ممتلكاتهم.

وأكد شهود عيان من ابناء المنطقة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الميليشيا الانقلابية داهمت صباح اليوم قرية الدهيمية بعدد من الأطقم في محاولة اختطاف عدد من أبناء القرية وتبادلوا اطلاق النار مع بعض الشباب من أبناء المنطقة نتج عنها مقتل خمسة من مسلحي الحوثي وإصابة اخرين بجروح وإعطاب طقمين.

وخلال مواجهة الأهالي للمليشيات قتل خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وجرح آخرين اليوم في منطقة الاسلوم بحزم العدين غرب محافظة إب.

إثر ذلك عززت الميليشيا حملتها بسبعة اطقم تقل العشرات من عناصرها وهاجمت القرية بمختلف الأسلحة لتقتحمها دون اي مقاومة نتيجة فرار من تصدوا لهم في وقت سابق.

وتشن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية حملات مسلحة على مناطق متعددة بمديرية حزم العدين وسبق ان داهمت عزلة الاسلوب مطلع أغسطس الماضي واختطفت عشرات المواطنين وقامت بتفجير منزلين في قرية الدهيميه.

وفي 21 يوليو الماضي قامت بتفجير خمسة منازل في عزلتي الشعاور والأهمول .