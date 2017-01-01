

قتل ثمانية عشر من مليشيا الحوثي بينهم القيادي الحوثي أبوحمزة المتوكل في معارك مع مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأسر ثلاثة آخرون.





جاء ذلك إثر هجوم شنته المليشيات الانقلابية في محاولة فاشلة لاستعادة سلسلة جبال حلبان بميمنة فرضة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وكانت مدفعية الجيش الوطني قد استهدفت طقم إمداد يحمل أفرادا للمليشيات الانقلابية في جبل الحرشفه المطل على قرية الحول مما أدى الى سقوط من كانوا على متنه بين قتيل وجريح.

كما استهدف طيران التحالف العربي مدرعة في طريق هران -ضبوعة كانت متجهه إلى قرية ضبوعة

وقصفت المقاتلات صباح اليوم فلول الانقلابيين المتمركزة فوق قرية الحول بغارتين متتاليتين.



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