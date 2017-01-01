مقتل 18 انقلابيًا بينهم القيادي "أبو حمزة المتوكل" في معارك طاحنة شرق صنعاء
مأرب برس-صنعاء.
الخميس 26 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 07 مساءً


قتل ثمانية عشر من مليشيا الحوثي بينهم القيادي الحوثي أبوحمزة المتوكل في معارك مع مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأسر ثلاثة آخرون.

جاء ذلك إثر هجوم شنته المليشيات الانقلابية في محاولة فاشلة لاستعادة سلسلة جبال حلبان بميمنة فرضة نهم شرق العاصمة صنعاء.

 

وكانت مدفعية الجيش الوطني قد استهدفت طقم إمداد يحمل أفرادا للمليشيات الانقلابية في جبل الحرشفه المطل على قرية الحول مما أدى الى سقوط من كانوا على متنه بين قتيل وجريح.

 

كما استهدف طيران التحالف العربي مدرعة في طريق هران -ضبوعة كانت متجهه إلى قرية ضبوعة

 وقصفت المقاتلات صباح اليوم فلول الانقلابيين المتمركزة فوق قرية الحول بغارتين متتاليتين.

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